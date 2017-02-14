MLB》提爾曼本季拚身價 金鶯考慮續約

提爾曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯投捕在今日已正式向佛羅里達春訓基地報到，陣中王牌投手提爾曼（Chris Tillman）的合約即將到期，球季結束後是否續約，也成球團所關注的議題。

提爾曼剩最後一年1005萬美元（約台幣3.1億）的合約，今年球季結束後將成為自由球員，去年他在金鶯30場先發，172局的投球繳出16勝6敗，ERA3.77和WHIP1.28的成積。

金鶯球團在去年12月曾和提爾曼進行初步會談，若提爾曼不再和金鶯續約，屆時可能和小熊隊右投阿里耶塔（Jake Arrieta）一起投奔自由市場。

阿里耶塔。（資料照，法新社）