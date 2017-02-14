網球》情人節放閃後 謝淑薇與華航贊助解約

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕適逢西洋情人節，謝淑薇先在其臉書粉絲團放閃，祝福球迷情人節快樂，並貼出與外國男子親暱合照，留下：「人生簡簡單單就是最好的幸福 情人節快樂 #中華航空上前往幸福的旅程」等字句，不過晚間她又驚爆：「與中華航空於今日正式解除契約關係。」

謝淑薇於臉書寫著：「本人因與網協、體育署對帳公佈明細違反條約秘密法，與中華航空於今日正式解除契約關係。感謝中華航空公司的包容，在我沒有經紀人的時候，對我照顧有加！」

謝淑薇透露，不喜歡家人牽扯進工作領域，華航則是父親謝子龍拜託體育署給的贊助，希望各界別再打擾老人家，「父親年事已高，該是好好享受自己的人生的時候，希望各位不要再叨擾老人家來找我，我寧願自己辛苦一點，也不想再連累家人因我受累，感激不盡。」