籃球》驚人！怪物高中生快攻上演360度爆扣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕身體素質驚人的美國16歲怪物高中生威廉斯（Zion Williamson）再度靠著令人癡迷的360度灌籃震撼全場。

先前以優異的彈跳能力身名大噪的威廉斯，今又在一次快攻時，輕鬆上演360度灌籃。

威廉斯雖僅只有16歲，但已是許多大學名校的關注焦點，與詹姆斯（LeBron James）相似的體型，更被譽為是詹皇接班人。