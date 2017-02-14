籃球》驚人！怪物高中生快攻上演360度爆扣（影音）
2017/02/14 19:11
ZION. （via @TelanteWebber） pic.twitter.com/FN47VLGL1u— SLAM Magazine （@SLAMonline） 2017年2月14日
〔體育中心／綜合報導〕身體素質驚人的美國16歲怪物高中生威廉斯（Zion Williamson）再度靠著令人癡迷的360度灌籃震撼全場。
先前以優異的彈跳能力身名大噪的威廉斯，今又在一次快攻時，輕鬆上演360度灌籃。
威廉斯雖僅只有16歲，但已是許多大學名校的關注焦點，與詹姆斯（LeBron James）相似的體型，更被譽為是詹皇接班人。
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