世大運》排名躍本土新高 鄭怡靜力拚最好成績
2017/02/14 18:51
舉重女將郭婞淳（左）與桌球好手鄭怡靜。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕桌球好手鄭怡靜月初世界排名上升到本土新高的第五名，她上屆光州世大運收下女雙銀牌、混雙銅牌與女團銀牌，本屆目標為何，她表示，沒有設限，希望繳出最佳成績表現。
世界單打排名上升到第五，鄭怡靜創下本土女將新高，她表示，自己穩定性有提升，排名是一種肯定，多少有壓力，但也是動力。
世大運前鄭怡靜預計參加五站公開賽、三場錦標賽，從五月後到世大運前則沒有安排賽程，專心備戰，她希望可以再穩定自己成績。
至於世大運目標，鄭怡靜表示，不會設目標，一定會全力以赴，上屆鄭怡靜也沒有設定目標，她幫助台灣桌球留下兩銀一銅成績。
這次在台灣舉辦，鄭怡靜表示，跟在國外比賽很不一樣，父母親將第一次到現場看她打國際賽，希望大家進場替他們加油，世大運桌球項目將於新莊體育館舉行。
相關新聞
- 世大運》台北燈節運動風 江宏傑呼籲大家為選手加油
- 桌球》傑愛戀元旦婚宴 福原愛68萬禮服甜美亮相
- 世大運「黃金男雙」要分手！
- 世大運台南子弟「桌」金 選手培育憂斷層
- 桌球》繼續閃瞎單身狗 「傑愛婚」迪士尼再升級
推薦新聞
-
MLB》提爾曼本季拚身價 金鶯考慮續約2017/02/14 19:08
-
熱身賽Live》羅國華遭砲轟 澳職冠軍追平台灣隊2017/02/14 19:07
-
世大運》排名躍本土新高 鄭怡靜力拚最好成績2017/02/14 18:51
-
世大運》近百場國際賽事在台灣 郭婞淳、鄭怡靜站台2017/02/14 18:20
-
中職》回饋列車澎湖起航 黃偉晟返鄉傳承2017/02/14 17:10