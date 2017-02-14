世大運》排名躍本土新高 鄭怡靜力拚最好成績

舉重女將郭婞淳（左）與桌球好手鄭怡靜。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕桌球好手鄭怡靜月初世界排名上升到本土新高的第五名，她上屆光州世大運收下女雙銀牌、混雙銅牌與女團銀牌，本屆目標為何，她表示，沒有設限，希望繳出最佳成績表現。

世界單打排名上升到第五，鄭怡靜創下本土女將新高，她表示，自己穩定性有提升，排名是一種肯定，多少有壓力，但也是動力。

世大運前鄭怡靜預計參加五站公開賽、三場錦標賽，從五月後到世大運前則沒有安排賽程，專心備戰，她希望可以再穩定自己成績。

至於世大運目標，鄭怡靜表示，不會設目標，一定會全力以赴，上屆鄭怡靜也沒有設定目標，她幫助台灣桌球留下兩銀一銅成績。

這次在台灣舉辦，鄭怡靜表示，跟在國外比賽很不一樣，父母親將第一次到現場看她打國際賽，希望大家進場替他們加油，世大運桌球項目將於新莊體育館舉行。