MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓陸續拉開序幕，國民隊野手報到日期為美國時間2月18日，隊上少年強打哈波（Bryce Harper）在開訓前幾天，被捕捉到一身輕便造型，出現在家鄉拉斯維加斯觀看WWE，享受開訓前的最後娛樂。

We're proud to be a Vegas team for Vegas locals. #BoldInGold pic.twitter.com/3YB5DO9VrE — Vegas Golden Knights （@GoldenKnights） February 11, 2017

上週末哈波回到家鄉，替自家新創立的冰上曲棍球隊拍照宣傳，甚至大方簽名在球棍上，雖然並非曲棍球球員，但仍為家鄉球隊感到驕傲。

It might be a few more months until we start playing. But we felt like @Bharper3407 deserved some early Golden Knights swag. #BoldInGold pic.twitter.com/V8dOgrkGJg — Vegas Golden Knights （@GoldenKnights） February 11, 2017

今年球季哈波和國民簽下 1年1362.5萬美元（約新台幣4.37億）的新合約， 避免薪資仲裁， 去年球季打擊率2成43和24支全壘打。

哈波。（資料照，美聯社）