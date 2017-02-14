MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE

2017/02/14 21:18

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓陸續拉開序幕，國民隊野手報到日期為美國時間2月18日，隊上少年強打哈波（Bryce Harper）在開訓前幾天，被捕捉到一身輕便造型，出現在家鄉拉斯維加斯觀看WWE，享受開訓前的最後娛樂。

上週末哈波回到家鄉，替自家新創立的冰上曲棍球隊拍照宣傳，甚至大方簽名在球棍上，雖然並非曲棍球球員，但仍為家鄉球隊感到驕傲。

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