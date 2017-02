MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟春訓陸續拉開序幕,國民隊野手報到日期為美國時間2月18日,隊上少年強打哈波(Bryce Harper)在開訓前幾天,被捕捉到一身輕便造型,出現在家鄉拉斯維加斯觀看WWE,享受開訓前的最後娛樂。

We're proud to be a Vegas team for Vegas locals. #BoldInGold pic.twitter.com/3YB5DO9VrE

上週末哈波回到家鄉,替自家新創立的冰上曲棍球隊拍照宣傳,甚至大方簽名在球棍上,雖然並非曲棍球球員,但仍為家鄉球隊感到驕傲。

It might be a few more months until we start playing. But we felt like @Bharper3407 deserved some early Golden Knights swag. #BoldInGold pic.twitter.com/V8dOgrkGJg