MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE
2017/02/14 21:18
Enjoy #RAW in Las Vegas, @bharper3407! #RAW @Nationals pic.twitter.com/FjVDDvTtUE— WWE （@WWE） February 14, 2017
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓陸續拉開序幕，國民隊野手報到日期為美國時間2月18日，隊上少年強打哈波（Bryce Harper）在開訓前幾天，被捕捉到一身輕便造型，出現在家鄉拉斯維加斯觀看WWE，享受開訓前的最後娛樂。
We're proud to be a Vegas team for Vegas locals. #BoldInGold pic.twitter.com/3YB5DO9VrE— Vegas Golden Knights （@GoldenKnights） February 11, 2017
上週末哈波回到家鄉，替自家新創立的冰上曲棍球隊拍照宣傳，甚至大方簽名在球棍上，雖然並非曲棍球球員，但仍為家鄉球隊感到驕傲。
It might be a few more months until we start playing. But we felt like @Bharper3407 deserved some early Golden Knights swag. #BoldInGold pic.twitter.com/V8dOgrkGJg— Vegas Golden Knights （@GoldenKnights） February 11, 2017
今年球季哈波和國民簽下1年1362.5萬美元（約新台幣4.37億）的新合約，避免薪資仲裁，去年球季打擊率2成43和24支全壘打。
哈波。（資料照，美聯社）
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