經典賽》赴澳3場熱身賽全勝 郭總：對成果感到滿意

陳冠宇先發。（棒協提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊赴澳移訓熱身賽最終戰，在蔣智賢滿貫砲助威下，最終以5：4擊敗本季澳職冠軍球隊布里斯本俠盜，3場熱身賽都贏球，總教練郭泰源說，「澳洲移訓有達到當初預期目標，對成果感到滿意。」

此役台灣隊全場敲出6支安打，其中蔣智賢和胡金龍各包辦2支安打，鄭達鴻和林琨笙各敲1安，不過，台灣隊第4至8局都未敲安，比賽中半段打線熄火明顯。

另外，台灣隊推出9名投手應戰，陳冠宇、郭俊麟、陳韻文、潘威倫、蔡明晉、黃勝雄、羅國華、倪福德和陳鴻文依序登板投球，其中陳冠宇先發1局3上3下，飆1K，無失分，郭俊麟投0.2局被敲3安、失2分，潘威倫投1局被敲2安失1分非責失，羅國華挨陽春砲。

郭總表示，整體投手的調整都在預期中，這一場郭俊麟跟陳韻文直球品質很好，只是變化球的角度跟控制需再加強，另外，打者對左投適應能力還需調整，回台也會針對左投適應能力做加強。

郭俊麟上場調整。（棒協提供）