經典賽》赴澳3場熱身賽全勝 郭總：對成果感到滿意
2017/02/14 21:06
陳冠宇先發。（棒協提供）
〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊赴澳移訓熱身賽最終戰，在蔣智賢滿貫砲助威下，最終以5：4擊敗本季澳職冠軍球隊布里斯本俠盜，3場熱身賽都贏球，總教練郭泰源說，「澳洲移訓有達到當初預期目標，對成果感到滿意。」
此役台灣隊全場敲出6支安打，其中蔣智賢和胡金龍各包辦2支安打，鄭達鴻和林琨笙各敲1安，不過，台灣隊第4至8局都未敲安，比賽中半段打線熄火明顯。
另外，台灣隊推出9名投手應戰，陳冠宇、郭俊麟、陳韻文、潘威倫、蔡明晉、黃勝雄、羅國華、倪福德和陳鴻文依序登板投球，其中陳冠宇先發1局3上3下，飆1K，無失分，郭俊麟投0.2局被敲3安、失2分，潘威倫投1局被敲2安失1分非責失，羅國華挨陽春砲。
郭總表示，整體投手的調整都在預期中，這一場郭俊麟跟陳韻文直球品質很好，只是變化球的角度跟控制需再加強，另外，打者對左投適應能力還需調整，回台也會針對左投適應能力做加強。
郭俊麟上場調整。（棒協提供）
相關新聞
推薦新聞
-
WSBL》中華電信黃湘婷16分 賞給國泰第二敗2017/02/14 22:26
-
NBA》復健進度緩慢 七六人狀元郎本季復出渺茫2017/02/14 21:55
-
熱身賽Live》蔣智賢滿貫砲 鄭達鴻致勝安退澳職冠軍（影音）2017/02/14 19:44
-
籃球》驚人！怪物高中生快攻上演360度爆扣（影音）2017/02/14 19:11
-
NBA》吹氣男孩悔悟！史岱芬森：不會再有相同的事（影音）2017/02/14 18:40