籃球》進軍NBA有譜？傳金塊有意網羅歐洲最佳控衛
2017/02/14 21:47
特奧多西奇（右）有意進軍NBA。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕歐洲最佳控衛特奧多西奇（Milos Teodosic）挑戰NBA有譜了？據網站《Sportando》指出金塊有意在下個球季網羅這位29歲控衛，並提供令人滿意的薪資條件。
塞爾維亞特奧多西奇與莫斯科中央陸軍隊的合約將在今夏到期，據網站《Sportando》指出，馬刺與爵士都對這名頂尖控衛很有興趣，但金塊已經準備好要用優渥的薪資條件網羅，就等特奧多西奇點頭加盟。
帶領塞爾維亞拿下里約奧運銀牌的特奧多西奇，雖曾在2013年拒絕灰熊，不過去年底在部落格上透露已改變想法，盼以29歲年齡挑戰NBA，他今年在莫斯科中央陸軍平均上場26.4分鐘可出14.9分7助攻及2.6籃板。
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