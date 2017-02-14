籃球》進軍NBA有譜？傳金塊有意網羅歐洲最佳控衛

特奧多西奇（右）有意進軍NBA。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲最佳控衛特奧多西奇（Milos Teodosic）挑戰NBA有譜了？據網站《Sportando》指出金塊有意在下個球季網羅這位29歲控衛，並提供令人滿意的薪資條件。

塞爾維亞特奧多西奇與莫斯科中央陸軍隊的合約將在今夏到期，據網站《Sportando》指出，馬刺與爵士都對這名頂尖控衛很有興趣，但金塊已經準備好要用優渥的薪資條件網羅，就等特奧多西奇點頭加盟。

帶領塞爾維亞拿下里約奧運銀牌的特奧多西奇，雖曾在2013年拒絕灰熊，不過去年底在部落格上透露已改變想法，盼以29歲年齡挑戰NBA，他今年在莫斯科中央陸軍平均上場26.4分鐘可出14.9分7助攻及2.6籃板。