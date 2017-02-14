NBA》大勝前東家雷霆 巫師教頭：感覺很棒

布魯克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的巫師今擊敗雷霆，曾執教雷霆7個球季的巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）也報了上次交手落敗之仇，賽後坦言「擊敗他們的感覺很棒。」

布魯克斯曾執教雷霆7個球季，雖未能替奧城帶回冠軍金盃，但成績不俗拿下338勝，勝率也來到6成2，布魯克斯對前東家充滿感激：「擊敗他們的感覺很棒，但我在雷霆有很棒的回憶，我帶過許多出色的球員，是他們讓我達到今天的地位。」

成功報了落敗之仇的布魯克斯也說：「我已經進入新的階段，巫師這批球員非常棒，我喜歡他們，能夠在這裡執教讓我非常激動。」

表現火熱的巫師近12場賽事僅吞下1敗，目前以33勝21敗排名東部第3位，與第2的塞爾提克有2.5場勝差，龍頭騎士更只有領先巫師4場差距，隨著季後賽逼近，競爭將更顯白熱化。

布魯克斯曾執教雷霆。（資料照，路透社）