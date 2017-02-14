NBA》復健進度緩慢 七六人狀元郎本季復出渺茫

西蒙斯。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕七六人本屆狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）去年十月動右腳蹠骨手術，至今都還未上過場，有傳聞他將在明星賽後亮相，但總教頭布朗（Brett Brown）否認，而西蒙斯復健進度緩慢，本季有可能不會復出。

費城七六人對身手全面的狀元郎寄予厚望，未料還沒有開季就掛傷號，西蒙斯日前已進行練習，甚至傳出明星賽週將進行5對5的對抗賽，很快就能在明星賽後復出。對此，總教練布朗（Brett Brown）嚴正否認，談到西蒙斯的狀況，他表示，雖然狀況有逐漸進步，但進度緩慢，歸隊日期要往後延。由於七六人3月將展開漫長的客場之旅，西蒙斯復出的機率也大大的降低。

至於另一名傷兵「推特王」恩比德（Joel Embiid），歸隊仍遙遙無期，明星週的活動他也無法參與，他有可能會退出技術挑戰賽和新秀對抗賽。