WSBL》中華電信黃湘婷16分 賞給國泰第二敗

電信黃湘婷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕經過一個月的休兵，第12季WSBL超級聯賽今晚起在新北市板橋體育館重燃戰火，中華電信黃湘婷先發上陣，貢獻全隊最高16分，率隊終場以65：61擊敗勁旅國泰，奪下本季對戰首勝。

中華電信第三節黃虹瑛狂砍13分，助隊超前比數，國泰末節企圖反撲，但屢屢操之過急，關鍵期幾次空檔出手不進，外加失誤奉送球權，反讓電信王維琳、潘姿吟靠快攻及罰球追加分數，最終電信以四分之差搶下這重要一勝。

電信黃湘婷攻下全隊最多16分、黃虹瑛得到13分，潘姿吟與陳晏宇也各有8分貢獻；國泰則以鄭伊秀14最多，林育庭投進13分，但決勝期犯滿畢業。

另一役由台元面對尚未開胡的台電，台元以58：49收下本季第六勝，排名位居第一，台電則苦吞七連敗。