NBA》暴龍拚現在 從魔術換來禁區猛獸

〔記者林岳甫/綜合報導〕近況低迷的暴龍，今日凌晨決定進行交易轉運，迎來本季才被交易至魔術，且火鍋能力一級棒的伊巴卡（Serge Ibaka），試圖增加球隊禁區威力。

美國記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）搶先在推特上爆料，魔術為了避免今夏難以流人，決定送出合約剩1年、本季場均15.1分、6.8籃板與1.6阻攻的伊巴卡，與暴龍換來羅斯（Terrence Ross）與1個2017年首輪選秀權。

羅斯是暴龍重要的板凳戰力，本季場均10.4分及2.6籃板。魔術至今排名東部倒數第二，若想放眼未來恐不需要伊巴卡了，且他本季結束合約到期，作為重建球隊；欲留人恐怕也有困難，倒不如送出這位禁區悍將，換來外線能力不錯的羅斯。

伊巴卡被交易至暴龍。（法新社）

羅斯外線具一定水準。（USA Today Sports）