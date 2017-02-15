NBA》騎士教頭想輪休被詹皇打槍：退休即是休息
2017/02/15 09:12
洛夫左膝今動刀。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士「愛神」洛夫（Kevin Love）今接受關節鏡手術移除左膝游離骨，預計將缺陣六週，「大帝」詹姆斯（LeBron James）坦言感覺很糟，但強調只要自己還是先發，騎士仍有機會贏球。
「我們很好，洛夫會缺席的比預期久，J.R.史密斯 （J.R. Smith）仍在養傷，但我還在先發名單裡。」詹姆斯重申自己會整裝上陣，球隊仍然能與任何球隊抗衡，因此並不擔心。
詹姆斯坦言傷兵問題年年上演讓他感覺很糟，本季尤其嚴重。當記者提問這是否代表自己得更加挺身而出，詹皇則霸氣回應：「我從不曾退下，現在又怎麼會變？什麼都沒變！我每晚都讓大夥準備好要打仗！」
詹姆斯本季場均時間37.6分鐘為聯盟之最，今受訪時更直言「退休就休息！」，面對該如何避免詹皇過勞，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示仍在想辦法，「不能因為洛夫缺陣就累垮詹姆斯，我們得上緊發條準備作戰。是有討論可能在三月讓詹姆斯休息，但目前暫且不去想這個，先打好今明兩天的比賽再說。」
詹姆斯仍是騎士領袖。（資料照，法新社）
相關新聞
- NBA》傷後首度練球 林書豪自爆狀況差
- NBA》林書豪真的要復出！明星賽後首戰金塊
- NBA》暴龍拚現在 從魔術換來禁區猛獸
- NBA》復健進度緩慢 七六人狀元郎本季復出渺茫
- NBA》詹皇聖旨有在聽 騎士將續約板凳暴徒
推薦新聞
-
MLB》金鶯王牌右肩不適 恐趕不上開季2017/02/15 10:28
-
MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷2017/02/15 09:32
-
MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」2017/02/15 09:00
-
NBA》林書豪真的要復出！明星賽後首戰金塊2017/02/15 07:58
-
日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）2017/02/15 07:48