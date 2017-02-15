NBA》騎士教頭想輪休被詹皇打槍：退休即是休息

洛夫左膝今動刀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「愛神」洛夫（Kevin Love）今接受關節鏡手術移除左膝游離骨，預計將缺陣六週，「大帝」詹姆斯（LeBron James）坦言感覺很糟，但強調只要自己還是先發，騎士仍有機會贏球。

「我們很好，洛夫會缺席的比預期久，J.R.史密斯 （J.R. Smith）仍在養傷，但我還在先發名單裡。」詹姆斯重申自己會整裝上陣，球隊仍然能與任何球隊抗衡，因此並不擔心。

詹姆斯坦言傷兵問題年年上演讓他感覺很糟，本季尤其嚴重。當記者提問這是否代表自己得更加挺身而出，詹皇則霸氣回應：「我從不曾退下，現在又怎麼會變？什麼都沒變！我每晚都讓大夥準備好要打仗！」

詹姆斯本季場均時間37.6分鐘為聯盟之最，今受訪時更直言「退休就休息！」，面對該如何避免詹皇過勞，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示仍在想辦法，「不能因為洛夫缺陣就累垮詹姆斯，我們得上緊發條準備作戰。是有討論可能在三月讓詹姆斯休息，但目前暫且不去想這個，先打好今明兩天的比賽再說。」

詹姆斯仍是騎士領袖。（資料照，法新社）