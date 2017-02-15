日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
2017/02/15 07:48
（請從02：00看起）
〔體育中心／綜合報導〕今年春訓越投越帶勁的36歲的「平成怪物」松坂大輔，他在野手打擊練習時表現卻差強人意，最快球速僅136公里，也讓人擔心松坂大輔的狀況是否能站穩一軍。
《西日本體育》報導，松坂大輔昨天面對7個打者，被敲兩支安打，沒有投出四壞球保送，沒有投出任何三振，最快球速僅136公里。他認為，這次投球沒什麼收穫，還有地方要做修正。松坂大輔預計在16日球隊的紅白戰中登板投球。
松坂大輔在2014年與軟銀簽下3年12億日圓（約新台幣3億元）的高薪合約，過去兩年只在一軍出賽一場，去年球季結束後他到波多黎各參加冬季聯盟調整狀況，盼能在今年球季投出好成績。
松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）
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