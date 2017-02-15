MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
2017/02/15 07:41
田中將大再度擔任開幕戰投手。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕洋基新球季的第一場記者會，總教練吉拉迪（Joe Girardi）火速欽點新季首戰先發，田中將大成為日本史上首位連3年擔綱開幕戰先發的投手，追平野茂英雄3次的最多紀錄（2000、2003、2004）。
「我們的計畫就是讓他擔任開幕戰先發，」吉拉迪表示，依照田中現階段的調整狀況，看不出有不讓他投開幕戰的理由，「除非有不在預期內的人竄起，不然按照計畫，田中會在那天先發。」
去年球季田中將大右手肘動手術清除骨刺，在春訓表現掙扎，吉拉迪直到3月31日才宣布由田中扛開幕戰，今年田中超前進度，本週已進入牛棚練投35球，因此洋基只花不到10分鐘就確定人選。
洋基首戰將在台灣時間4月3日客場對上光芒，本季也是田中重要的一年，年僅28歲的他季後能逃脫3年6700萬美元的剩餘合約，進入自由市場撈到更大張的。
除了王牌田中將大，洋基二三號投手則是皮奈達（Michael Pineda）、沙巴西亞（CC Sabathia），最後兩個位置將由Chance Adams、Luis Cessa、Chad Green、Bryan Mitchell、Luis Severino、Adam Warren等人爭奪。
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