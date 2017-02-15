NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的

亨尼根。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕魔術稍早將伊巴卡（Serge Ibaka）交易至暴龍，與暴龍換來羅斯（Terrence Ross）與1個2017年首輪選秀權，這起交易案讓魔術飽受外界批評。《奧蘭多哨兵報》在交易前恰好刊出報導，魔術總管亨尼根（Rob Hennigan）了解球隊戰績不佳，並表示球迷有權批評：「被砲轟在所難免」。

亨尼根在2012年6月接任總管，同年8月就將明星中鋒豪爾德（Dwight Howard）送走，球隊進入漫長重建期。本季到目前為止，魔術戰績21勝36敗，在東部只比籃網好，位居倒數第2名，這樣的表現令人大失所望。

「首先，外界批評是必要的，」亨尼根表示，「我不知道大家是否認同，因為沒人喜歡被批評，但我們必須邊被批評邊做事。坦白說，魔術迷憤怒與失望都是應該的。」

伊巴卡被交易。（美聯社）