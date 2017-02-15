中職》情人節好閃！Lamigo球星向女友求婚成功

鍾承祐與女友求婚成功。（取自鍾承祐臉書）

〔體育中心／綜合報導〕昨天是西洋情人節，Lamigo桃猿球星鍾承祐也傳出喜訊，在臉書上公佈向女友求婚成功的好消息，獲得許多球迷的祝福。

鍾承祐昨天在桃園中壢一間酒吧向女友求婚，昨天女友在臉書發文分享過程，表示當下腦筋一片空白，心裡還想說「我素顏欸」，但她對鍾承祐突如其來的求婚感到驚喜，表示一直以來都覺得他是不懂浪漫的男孩，這次卻成功給她滿滿的感動，是很棒的回憶。

鍾承祐今年32歲，職棒生涯將進入第10年，近年來受到傷勢影響表現並不突出，桃猿外野人才濟濟，今年對他來說將是相當關鍵的球季。