MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌

陳偉殷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各球隊陸續展開春訓，陳偉殷也正式開工投入，力拚連兩年開幕戰先發，不過馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）今天卻說，剛加入球隊的沃奎茲（Edinson Volquez）在投手群中最有經驗，暗示他可能是馬林魚的開幕戰先發。

馬林魚季後以2年2200萬美元（約6.9億新台幣）簽下前皇家王牌沃奎茲（Edinson Volquez），馬丁利說，自家球員陣中看起來最有經驗的就是沃奎茲，但他也說，很多球隊沒有真正的王牌投手，「我認為我們大部分球員很相似，但沃奎茲可能是最有經驗的人，他經歷最多，他贏得世界大賽。」

被馬丁利點名可能是開幕戰先發投手，沃奎茲則說，這對他來說是一個很好的機會，「如果他說，我會接受，但我們有5個傢伙在這努力搶先發輪值1號或2號，無論你在哪投球，你每隔5天就要登板投球，這是個極大的榮譽。」

不過，沃奎茲去年球季在皇家表現欠佳，他繳出10勝、11敗、防禦率5.37，是近三年來最差的成績。

沃奎茲。（美聯社）