MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌
2017/02/15 08:48
陳偉殷。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各球隊陸續展開春訓，陳偉殷也正式開工投入，力拚連兩年開幕戰先發，不過馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）今天卻說，剛加入球隊的沃奎茲（Edinson Volquez）在投手群中最有經驗，暗示他可能是馬林魚的開幕戰先發。
馬林魚季後以2年2200萬美元（約6.9億新台幣）簽下前皇家王牌沃奎茲（Edinson Volquez），馬丁利說，自家球員陣中看起來最有經驗的就是沃奎茲，但他也說，很多球隊沒有真正的王牌投手，「我認為我們大部分球員很相似，但沃奎茲可能是最有經驗的人，他經歷最多，他贏得世界大賽。」
被馬丁利點名可能是開幕戰先發投手，沃奎茲則說，這對他來說是一個很好的機會，「如果他說，我會接受，但我們有5個傢伙在這努力搶先發輪值1號或2號，無論你在哪投球，你每隔5天就要登板投球，這是個極大的榮譽。」
不過，沃奎茲去年球季在皇家表現欠佳，他繳出10勝、11敗、防禦率5.37，是近三年來最差的成績。
沃奎茲。（美聯社）
相關新聞
- MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季
- MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
- MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE
- MLB》提爾曼本季拚身價 金鶯考慮續約
- MLB》懷孕前最後一脫 基特辣妻上空照曝光（影音）
推薦新聞
-
MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷2017/02/15 09:32
-
MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」2017/02/15 09:00
-
MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌2017/02/15 08:48
-
NBA》林書豪真的要復出！明星賽後首戰金塊2017/02/15 07:58
-
日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）2017/02/15 07:48