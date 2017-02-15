網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
2017/02/15 10:01
〔體育中心／綜合報導〕前ESPN網球主播阿德勒（Doug Adler）在今年澳網期間，以大猩猩（gorilla）打法形容大威廉絲（Venus Williams），後來為此道歉，ESPN則立即解雇。阿德勒在昨天（14日）到洛杉磯高等法院控告ESPN，稱自己當時是以「游擊隊」（guerrilla）形容，不該被當作種族歧視者，還因此失去其他工作機會。
ESPN發言人索提斯（Mike Soltys）表示，公司還沒收到訴訟文件。阿德勒提出，「游擊隊網球」是Nike在1990年代推出的廣告，懂網球的人大多都知道這詞彙。這起案件還有待司法機關調查。ESPN選擇不發表任何回應。
阿德勒（左）稱大威廉絲（右）為猩猩，遭ESPN解雇。（取自推特）
影音：1995年Nike《游擊隊網球》廣告
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