MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」

〔體育中心／綜合報導〕今天是許多球隊的投捕手報到日，但教士隊有名球員同時以投手、捕手身分報到、甚至會在春訓練外野，他就是貝森寇特（Christian Bethancourt）。

自從去年登板飆出96英里速球驚動外界，25歲的替補捕手貝森寇特休季勤練投手，上月在巴拿馬冬季聯盟後援7局，最快球速已達98英里（158公里），教士隊已打算讓貝森寇特在3月春訓賽事登板投球。

貝森寇特表示，報到首日他會做一些捕手的訓練，第三日則是投手，之後看成效與感覺如何。教士總教練格林（Andy Green）更表示，貝森寇特還會練一下外野，「他有機會成為大聯盟中獨特的存在，當然他必須靠自己努力展現價值。」

格林表示，春訓大部分時間會讓貝森寇特擔任投手，偶爾會在更換代打面對左投後上場鎮守外野。貝森寇特也笑說，過沒幾天他又要以外野手身分再報到一次。

貝森寇特春訓要練捕手、投手與外野。（美聯社）