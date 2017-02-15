MLB》和兩大塞揚一同練投 塞爾：我卯起來催球速

塞爾轉戰紅襪譜寫新篇章。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季改穿紅襪的強投塞爾（Chris Sale）在投捕報到日展現強烈決心，生涯未曾嘗過季後賽滋味的他，誓言要助波士頓勇闖季後賽，重返世界冠軍榮耀。

「這就是一切，我們跟球隊簽約、來春訓、揮汗苦練，所有辛苦努力就是為了這個最終目標，你得把所有事情做好，不問任何問題。」塞爾強調，「我來這裡，就是要贏球，如果贏球不重要，他們才不會拚了命瘋狂得分。我知道我已經講了157次，但這就是為何我會在這，來贏球。」

塞爾已在大聯盟奮鬥7年，然而徒有王牌身手，球隊卻始終無緣季後賽。這位強力左投自嘲每年都有機會「觀賞」季後賽，渴望自己也能置身其中。來到紅襪後，球場飄揚的冠軍旗幟成為塞爾的動力。

塞爾蓄勢待發準備直闖季後賽。（資料照，USA Today Sports）

和波瑟羅（Rick Porcello）和普萊斯（David Price）兩位頂級隊友一同練習，也讓塞爾熱血沸騰，「當你身邊有這些等級的傢伙，整個強度都提升了。你看到別人球速往上催，你就會想追上他，當你更快了，別人也會來追你，就這樣一路狂飆。」

波瑟羅去年飆出聯盟最多22勝勇奪美聯賽揚獎，拿下17勝9敗的普萊斯則是2012年美聯塞揚得主，塞爾繳出17勝10敗不惶多讓，三位頂尖強投在新球季有何表現令人期待。

至於去年「剪球衣」風波，塞爾表示人非完美、誰都會犯錯，重點是從中學習。而今年比賽有何策略，塞爾則說：「我不確定我是不是需要更多熱情，也許得更專注一些，只專注於跟棒球有關的事。」

紅襪波瑟羅及普萊斯。（資料照，USA Today Sports）