MLB》膝傷複檢過關 小熊重砲有望兼差蹲捕
2017/02/15 13:51
〔體育中心／綜合報導〕小熊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）有望重溫捕手夢，上季因守備意外撕裂左膝韌帶的他今順利通過檢查，總管艾普斯坦（Theo Epstein）允諾會給史瓦伯機會讓他在春訓「兼差」蹲捕。
「我們會確保一切循序漸進，也許春訓時能讓他每週蹲個一兩天吧。」小熊總管強調史瓦伯的首要任務仍然是左外野，「至於那個目標（指蹲捕），如果他真的想清楚了，我們也許會在春訓尾聲讓他成為第三號捕手。」
小熊總管表示史瓦伯的前途十足珍貴，球團得竭盡所能保護他的職業生涯，「他的打擊、他整個人都深深影響著球隊，所以我們不會做任何可能縮短、或是影響他球員生涯的事。」
小熊十分倚重史瓦伯。（資料照，USA Today Sports）
為了保護曾嚴重受傷的左膝，史瓦伯透露自己今年都會穿著護膝上場，但對於蹲捕的渴望絲毫未減，「我仍然對蹲捕充滿熱情，如果可以我當然很樂意，但如果有醫療考量，我也不會冒險。」
面對子弟兵如此「盛情」難卻，小熊捕手教練波爾傑羅（Mike Borzello）提出能讓史瓦伯參與其中、又不會對膝蓋造成太大負擔的點子：「讓他和捕手們一起『思考』訓練菜單、溝通想法，實際蹲捕的話，（春訓時）一週最多一兩天吧！」
總教練梅登（Joe Maddon）則說，史瓦伯才剛從嚴重傷勢回歸，球團必須謹慎以對，「我們希望看到他能打完一整季，『一整季都能看到史瓦伯』，這是最重要的結論。」
史瓦伯有望在春訓客串蹲捕。（取自MLB官網）
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