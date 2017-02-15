NBA》終生禁令已取消 歐克利要尼克公開道歉
2017/02/15 12:03
〔體育中心／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）在麥迪遜花園廣場看球時，與老闆多蘭（James Dolan）爆發口角遭警方逮捕。經聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）調停後，尼克已取消終生不得入場禁令。儘管球團釋出善意，但歐克利仍不考慮原諒，反而要求球團公開道歉。
歐克利事件引起許多球員與球迷發聲力挺，包含詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）及魏德（Dwyane Wade）等人都認為，尼克該善待效力10年的傳奇球星，紐約球迷甚至在主場進行的比賽中高喊「放過歐克利」。
「我愛紐約球迷，他們一直支持著我，」歐克利說，「我告訴總裁一個條件，尼克球團必須開記者會，公開向我以及球迷們道歉。對於尼克的處理方式，球迷們跟我一樣難受。我的人格已受到重創，如果我餘生都被禁止入場，我還有臉走在紐約的大街上嗎？」
歐克利。（資料照，美聯社）
尼克球迷高舉「放過歐克利」標語。（資料照，美聯社）
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