經典賽》力拚紅人先發輪值 費德曼婉拒以色列徵召
2017/02/15 09:27
費德曼。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，紅人隊的投手費德曼（Scott Feldman）被列在以色列隊的預備投手名單，但他今表示，不會打經典賽，專心春訓拚新球季。
現年34歲的費德曼（Scott Feldman）在大聯盟征戰12個球季，去年待過太空人和藍鳥，繳出7勝4敗，防禦率3.97的成績。紅人隊在1月26日以1年230萬美元（約新台幣7144萬元）簽下費德曼，還包含220萬美元（約新台幣6833萬元）的激勵獎金。
費德曼被以色列列為預備投手名單，他對此表示，「我有被徵詢，但我認為在新球隊有更多重要的事情要做。」他也認為，紅人隊看起來是個打球環境不錯的地方。上個球季費德曼大多擔任長中繼，不過他本季目標是進入球隊先發輪值。
相關新聞
- 經典賽》蔣智賢滿貫砲 我赴澳全勝而歸
- MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」
- MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌
- MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季
- MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
推薦新聞
-
經典賽》力拚紅人先發輪值 費德曼婉拒以色列徵召2017/02/15 09:27
-
MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌2017/02/15 08:48
-
NBA》傷後首度練球 林書豪自爆狀況差2017/02/15 08:40
-
NBA》林書豪真的要復出！明星賽後首戰金塊2017/02/15 07:58
-
日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）2017/02/15 07:48