經典賽》力拚紅人先發輪值 費德曼婉拒以色列徵召

費德曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，紅人隊的投手費德曼（Scott Feldman）被列在以色列隊的預備投手名單，但他今表示，不會打經典賽，專心春訓拚新球季。

現年34歲的費德曼（Scott Feldman）在大聯盟征戰12個球季，去年待過太空人和藍鳥，繳出7勝4敗，防禦率3.97的成績。紅人隊在1月26日以1年230萬美元（約新台幣7144萬元）簽下費德曼，還包含220萬美元（約新台幣6833萬元）的激勵獎金。

費德曼被以色列列為預備投手名單，他對此表示，「我有被徵詢，但我認為在新球隊有更多重要的事情要做。」他也認為，紅人隊看起來是個打球環境不錯的地方。上個球季費德曼大多擔任長中繼，不過他本季目標是進入球隊先發輪值。