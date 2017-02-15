MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷

雷耶斯可能提前報銷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊大物右投雷耶斯（Alex Reyes）今傳出手肘尺骨韌帶有撕裂傷，可能會動湯米約翰手術（Tommy John）而球季提前報銷。

本季國聯新人王大熱門的雷耶斯，上週感覺手肘痠痛，今天接受核磁共振（MRI）檢查，初步研判韌帶有撕裂傷，紅雀將會尋求第二位醫師的看法再決定是否動TJ手術。

雷耶斯去年8月9日首登大聯盟，總計出賽12場，包括5場先發，戰績4勝1敗、防禦率1.57，最快球速可達100英里，本來要跟隊友瓦卡（Michael Wacha）爭奪五號先發，還有代表多明尼加參加經典賽，如今卻傳出球季可能提前報銷的噩耗。

紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）表示，雷耶斯在2013年照MRI時，手肘就有拉傷跡象，那年他直到6月才開始投球。

根據ESPN分析指出，雷耶斯是本季百大新秀第10名，也是投手第2名，大聯盟官網去年也曾指出，雷耶斯是2017年新人王的大熱門。