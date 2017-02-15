NBA》暴龍得伊巴卡賺翻了？ 竟因綠衫軍不願冒險換
2017/02/15 12:01
〔體育中心／綜合報導〕暴龍剛完成一筆驚動聯盟的交易，從魔術手中換到大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka），但據波士頓媒體爆料，塞爾提克本來也有意爭取，因為不願拿出羅齊爾（Terry Rozier）當籌碼而打消念頭，暴龍則因為騎士大前鋒洛夫（Kevin Love）受傷消息，決定為季後賽豪賭。
據報導，爭取伊巴卡時需要考量薪資空間，以及他在季末是否有意願留隊，簽下一紙長期合約，塞爾提克有足夠空間簽伊巴卡，但拿隊上球員交換並不划算；暴龍得知洛夫受傷缺陣大約6週後把握補強機會，送出板凳得分好手洛斯（Terrence Ross），與魔術完成交易。
交易消息一出，暴龍球迷佳評如潮；另一方面，《Hoops Hype》記者甘迺迪（Alex Kennedy）整理出魔術先前的交易，並表示：「這樣等於送走歐拉迪波（Victor Oladipo，到雷霆）、哈里斯（Tobias Harris，到活塞）、16年新秀沙波尼斯（Domantas Sabonis，到雷霆），只換回洛斯與17年第1輪中後段選秀籤。」
洛斯（左）與伊巴卡（右）互換東家。（取自VN Design）
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