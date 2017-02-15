MLB》金鶯王牌右肩不適 恐趕不上開季

提爾曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊王牌投手提爾曼（Chris Tillman）因肩膀不適，在去年12月進行PRP注射療法（高濃度血小板血漿），目前狀況仍欠佳，仍待復健，恐趕不上開季。

提爾曼在去年球季先發30場，繳出16勝6敗，ERA3.77和WHIP1.28的成積，是金鶯陣中最多勝的投手，不過他去年8月下旬曾因右肩問題進入傷兵名單21天。

金鶯隊總教練休瓦特（Buck Showalter）表示，他的肩膀感覺到不適，因此才進行PRP注射療法。他說，在3月17日之前，提爾曼都不會在春訓熱身賽期間投球。這也代表提爾曼將不會投金鶯隊的開幕戰先發，還可能會列入傷兵名單。