NBA》湖人尋求交易 願送走板凳暴徒威廉斯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中交易截止時間是美國時間2月23日，湖人正尋求與其他球隊交易，而且願意送走屢屢有精彩表現的板凳球員威廉斯（Lou Williams）。

威廉斯今年30歲，在2015年夏天跟湖人簽下3年2100萬美元合約，成為隊上倚重的得分主力，本季56場比賽只有1場先發，截至目前為止更繳出生涯最高的18.4分。據別隊不具名總管爆料，湖人總管庫普洽克（Mitch Kupchak）打算趁威廉斯表現亮眼時兜售。

湖人現戰績為19勝37敗，排名聯盟倒數第3名，仍有相當高的機率抽中即戰力（目前湖人抽中狀元籤機率：15.6%）。剛接下顧問職的魔術強森（Magic Johnson）日前表示，湖人重建可能再等5年才能開花結果。

威廉斯是湖人倚重的板凳救火員。（資料照，美聯社）