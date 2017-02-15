網球》謝淑薇轟體育署：1200萬補助款根本沒看過

謝淑薇在臉書開砲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕針對體育署去年公佈補助過謝淑薇的5000萬明細，謝淑薇今天再度於臉書開砲，表示體育署公佈的資料中有2筆根本沒看過。

體育署提供的資料指出，103、104年度總共有1400萬元的贊助經費，分別為國營事業與台北之音所提供，但謝淑薇質疑扣掉台北之音的200萬元，國營事業的款項是她「從來沒看過的。」認為其他款項不明。

謝淑薇臉書

體育署公佈的補助款項。（表格為本報製）