MLB》春訓都開跑 酒駕姜正浩還沒歸隊

姜正浩還在南韓等待受審，無法參加春訓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓今天起跑，海盜隊南韓球星姜正浩卻沒向球隊報到，因為他這個月還在南韓等待酒駕審判，何時能歸隊加入春訓仍是未知數。

姜正浩去年12月在南韓酒駕肇逃被捕，本月22日預計出庭受審，確定無法趕回美國報到，由於案情尚未落幕，姜正浩返美的時間也未定，不過球團表示會盡力協助姜正浩，本季應該還是能出賽。