MLB》田澤純一轉戰馬林魚 有陳偉殷在很安心

田澤純一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本投手田澤純一本季轉戰馬林魚，他近期也投入球隊春訓，昨到牛棚練投，並認為隊上有我國旅美好手陳偉殷可以請教球隊相關事務，感到安心。

季後以2年1200萬美元加盟馬林魚的田澤純一，《Sponichi Annex》報導，他昨到牛棚練投26球，除了直球外還練投曲球、指叉球。田澤純一目前定位是中繼投手，也有機會搶終結者的位置，但他表示先做好自己的工作。

田澤純一說，初次到這支球隊，有很多事務不清楚，幸有陳偉殷可以請教。陳偉殷過去曾效力過日本職棒中日龍，日文、英文都能溝通，讓田澤純一安心不少。

田澤純一。（美聯社）

陳偉殷。（資料照，法新社）