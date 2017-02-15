NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻

詹姆斯繳出準大三元成績。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕後方追兵來勢洶洶，力保東部龍頭的騎士今前去灰狼主場踢館，「大帝」詹姆斯繳出準大三元成績單，擋住灰狼A.威金斯飆分秀與魯比歐的助攻秀，以116：108勝出，續保龍頭地位。

騎士「愛神」洛夫因左膝傷勢預計得缺陣6週，暫時只能將老將佛萊拉上先發，他上半場飆進4顆三分球，攻下14分，稱職補起洛夫遺留下的空缺，「大帝」詹姆斯則有14分、8助攻進帳，率隊取得69：61領先。

易籃後，灰狼不願在衛冕軍面前低頭，尤其是當年被騎士選中的A.威金斯，面對從未披上戰袍的老東家，他第三節獨拿19分，包括一記壓哨三分球，率隊以93：93扳平戰局，可惜第四節無力趁勝追擊。

威金斯拿下41分。（美聯社）

詹姆斯繳出25分、14助攻與8籃板「準大三元」，佛萊21分進帳外帶10籃板，厄文手感不理想，出手27次僅中10球，拿到25分與7助攻，禁區苦力T.湯普森14分、11籃板，至於獲得新一份10日短約的D.威廉斯，第四節關鍵時刻皆有所斬獲，繳出13分、6籃板。

灰狼主控魯比歐展現穿針引線的好工夫，即便僅進帳5分，仍傳出16次助攻與8籃板，湯斯挹注26分，A.威金斯出手28次命中16球，命中數追平生涯新高，且拿到41分進帳，仍無力擊退衛冕軍。

衛冕軍騎士本季皆坐穩東部龍頭，近況火燙的塞爾提克、巫師則在後方追得起勁，衛冕軍得戰戰兢兢迎接後續賽事，明日將在家中迎接由喬治所率領的溜馬，隨後將休兵迎接明星賽到來，24日在主場迎戰尼克。