MLB》春訓慢慢來比較快 葛蘭基這樣丟牛棚
2017/02/15 13:53
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續開跑，但響尾蛇球團決定讓王牌葛蘭基（Zack Greink）從容調整，總教練羅芙洛（Torey Lovullo）表示時間十分充裕，不需操之過急。
大聯盟官網記者描述，葛蘭基向球隊報到後進行了一次特別的「模擬」牛棚，葛蘭基只是站上投手丘，手握著球完成投球動作，但是並未把球實際投出。
對此總教練羅芙洛解釋，球團計畫今年春訓讓葛蘭基慢慢來，言下之意則是，由於經典賽讓春訓比以往多出一週，葛蘭基無須匆促調整到位。「他只是想拿著球、感受一下，到投手丘上站一會兒，找到適當的平衡點，如此而已。」
葛蘭基去年轉戰響尾蛇，季中受腹肌拉傷影響出賽，季末更因肩部緊繃提前一週關機，最終以13勝7敗作收。除了勝投場次，先發26場、158.2局、防禦率4.37、被打擊率2成62、134K等數據，皆為個人近六年最差。
葛蘭基從容備戰新球季。（資料照，美聯社）
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