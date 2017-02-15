NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」

〔體育中心／綜合報導〕昨天是美國西洋情人節，女網「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）在Instagram上貼出耐人尋味的照片，捧著一束玫瑰花並寫下「大家情人節快樂，我是最幸運的女孩，謝謝你李伊（David Lee）。」2人疑似戀愛Ing。

但這則貼文很快就被沃茲妮雅琪刪除，不過他的哥哥今天出面證實2人的戀情，表示李伊在去年美國網球公開賽時就到現場幫妹妹加油，還說自己也很喜歡李伊，直誇他聰明又貼心，而且還是很成功的籃球選手。

李伊目前效力於馬刺，去年底沃茲妮雅琪就曾到馬刺主場參觀，李伊還當起導遊帶她逛逛，並與法國跑車帕克（Tony Parker）以及法籍網壇名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）留下合影。

沃茲妮雅琪在今年澳網期間還曾向網友求救如何收看馬刺的比賽，當時她在推特說：「有人可以幫我嗎？請問要怎麼在澳洲用手機看馬刺打騎士的比賽？我的NBA League Pass居然不讓我看。」她也自爆過喜歡高的男性，「因為這樣就可以穿高跟鞋。」

李伊（美聯社）

丹麥甜心沃茲妮雅琪（美聯社）

沃茲妮雅琪IG自爆與李伊熱戀。（取自推特）