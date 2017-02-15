MLB》曾獲美聯最佳教練 千勝教頭罹患癌症

賈登海爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾拿過美聯最佳教練的響尾蛇板凳教練賈登海爾（Ron Gardenhire），近期被檢查出罹患前列腺癌，他將在四月的第二個星期接受手術。

現年59歲的賈登海爾（Ron Gardenhire）曾擔任過雙城隊總教練13個球季，他在2010年拿下美聯最佳教練，生涯戰績1068勝1039敗。

賈登海爾表示，他在一週前收到了診斷書，發現有前列腺癌，將接受手術移除，時間可能會是在四月的第二個星期。賈登海爾說，這就是人生，「我們要挑戰這個並擊敗它。」他表示已經開始減重，目標是減少5磅。

響尾蛇新任總教練洛夫羅（Torey Lovullo）說，這消息對球隊來說是個「炸彈」，但這只是球隊今年面臨諸多問題的其中之一。