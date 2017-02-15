MLB》克蕭力勸道奇簽這位老將 2故事秒懂為什麼

克蕭（左）推動道奇續約阿特利（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以1年200萬美元（約6169萬台幣）續簽38歲老將阿特利（Chase Utley），總管薩迪（Farhan Zaidi）透露，包括克蕭（Clayton Kershaw）等多名球員都推動這筆簽約，希望能在新球季繼續跟阿特利共事，為何這名曾因滑壘鏟傷而惡名昭彰的球員如此受到隊友愛戴？

大聯盟分析師甘蒙斯（Peter Gammons）分享兩則故事，說明為何大部份道奇隊友都喜歡阿特利。第一則是有次道奇菜鳥過度積極，在8局上大幅領先還發動盜壘，於是阿特利第九局走上打擊區時，告訴對方捕手下指令讓投手砸他，好讓年輕隊友知道違反潛規則是需要付出代價的。

第二則故事是克蕭某次先發不如意，好球都未獲青睞，捕手艾利斯（A.J. Ellis）因此跟主審抱怨，阿特利先勸阻艾利斯，避免他被趕出場，隨後跟球童借頭盔、夾克、毛巾與一袋棒球，裝扮成球童上場送球，主審問他想幹嘛，阿特利回應不想讓他難做人，但是克蕭某些球的位置確實有討論空間，隨後若無其事的走回休息室。

阿特利特有的老派風格與職業風範，讓不少與其共事過的人都大感敬佩，他的費城人前教頭曼紐爾（Charlie Manuel）就說，「我曾跟像Harmon Killebrew（雙城名人堂球星）這樣偉大的球員一起打球，也執教過湯米（Jim Thome）如此不可思議的人，但我所有棒球生涯最尊敬的人就是阿特利。」