NBA》暴龍軍心未定 巴特勒率公牛奪對戰11連勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍在伊巴卡（Serge Ibaka）交易案後不到12小時，在芝加哥登門踢館，但巴特勒（Jimmy Butler）傷癒復出砍下19分，終場公牛以105：94獲勝，結束3連敗。公牛也寫下對暴龍的11連勝，上次敗給暴龍要追溯到2013年底。

暴龍這場比賽少了小前鋒洛斯（Terrence Ross），攻擊火力受到影響，防守更因為18次失誤奉送對手19分，成為決定勝負的關鍵。

除了巴特勒強勢回歸，朗度（Rajon Rondo）也得到12分；羅利（Kyle Lowry）今天攻下暴龍全隊最高的22分，但德羅森（DeMar DeRozan）只有18分進帳，低於平時水準，更在終場前吞下2次技術犯規遭驅逐出場。

巴特勒。（法新社）