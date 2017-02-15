台灣一哥盧彥勳力拼3盤 孟菲斯男網惜敗
2017/02/15 13:40
盧彥勳力拼3盤惜敗。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金64.275萬美元（約1976萬台幣）的孟菲斯男網賽，33歲的「台灣一哥」盧彥勳初登場陷入苦戰，尤其次盤起接連搶7失手，終以6：4、6：7（4：7）、6：7（7：9）遭美國地主19歲新秀佛里茲（Taylor Fritz）大逆轉，未能開胡挺進單打16強。
本周世界男單排名59的盧彥勳，榮膺大會第8種子，也是生涯第10角逐這項賽事。中央球場面對去年亞軍佛里茲的強勢挑戰，寶島老將展現經驗優勢，開賽率先突破，順勢搶得首盤。次盤台美雙雄一路拉鋸，關鍵搶7佛里茲火力全開拉開差距，硬是扳回一城。決勝盤老少持續互保纏鬥，第2度搶7時盧彥勳錯失3個賽末點，反遭193公分的高大後浪翻盤。
雖然輸的可惜，盧彥勳信心未受影響，明天將與白俄羅斯布瑞（Aliaksandr Bury） 合作，雙打首戰澳洲組合艾伯登（Matt Ebden）／湯米奇（Bernard Tomic）。
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