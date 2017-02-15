NBA》卡森斯與L.威廉斯末節互飆分 國王以1分差險勝湖人

卡森斯砍下40分。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部老八席次競爭相當激烈，賽前落後第八名金塊2場勝差的國王今日來到湖人主場造訪，雙方在第四節由國王一哥卡森斯與湖人L.威廉斯互尬飆分秀，最終由卡森斯領軍的國王以97：96勝出，拿下4連勝。

近期拉出3連勝的國王面對邁入重建期的湖人，一度領先到雙位數，但第四節湖人趁著國王一哥卡森斯休息之際，板凳暴徒L.威廉斯更展現「第四節先生」本能，率隊打出15：2攻勢扳平戰局，逼得國王趕緊讓卡森斯重返戰場，但L.威廉斯完全打瘋，可惜無力投進最後一擊，在主場以1分之差飲恨。

卡森斯繳出40分，包括第四節的16分進帳，還外帶12籃板與8助攻，繳出「準大三元」成績單，驚險替球隊守住勝利。至於L.威廉斯攻下29分，其中第四節攻下19分，證明他身手非凡，無奈隊友在第四節無法給予有效支援。