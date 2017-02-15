NBA》尚書大人真機靈 泰瑞讚可愛「根本馬刺喬丹」
2017/02/15 14:33
〔體育中心／綜合報導〕去年9月中接受採訪時，39歲的公鹿老將泰瑞（Jason Terry）評價馬刺球星雷納德（Kawhi Leonard）是「B級球員」，但日前泰瑞改口稱讚雷納德，並稱他為「馬刺的喬丹（Michael Jordan）」。
泰瑞曾說：「聯盟裡有些人是B級球員，比如說雷納德與湯普森（Klay Thompson），B級是球隊配角，但不是板凳球員。A級球員才是超級巨星，是隊上最好的、王牌球員，比如說詹姆斯（LeBron James）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、柯瑞（Stephen Curry）等人。」
最近接受採訪時，泰瑞改口表示：「我完全看錯了，雷納德是超級巨星，人們花大錢去聖安東尼奧就為了看他打球，他是球隊基石、聯盟中攻防兩端最好的球員。他是馬刺的喬丹。」
泰瑞。（資料照，USA Today）
雷納德。（資料照，法新社）
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