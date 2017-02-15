經典賽》央聯三振王對台灣隊投不好 教練有話要說...

能見篤史。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2013年世界棒球經典賽，日本隊先發投手能見篤史表現欠佳，面對台灣隊投不滿三局就退場。時任日本隊投手教練的東尾修表示，能見篤史是在比賽前兩天才得知要先發。

《Sponichi Annex》報導，東尾修表示，當年視為王牌投手的前田健太調整不及，總教練山本浩二與廣島總教練野村謙二郎有信賴關係，因此仍徵召前田健太。

東尾修說，首輪比賽日本對上巴西時，當年在樂天的田中將大投不好拿手的滑球，只投兩局就退場；而次輪面對台灣隊，能見篤史在先發前的2天才得知要先發。東尾修指出，希望這次日本隊投手群能對預料外的事情做好心理準備。

能見篤史在2012年拿下央聯三振王，不過隔年面對台灣隊，先發2.2局，被敲3支安打，送出2次保送與2次三振，失掉1分；後援的田中將大面對台灣隊時被彭政閔、林智勝、周思齊連敲三安，差點成為敗戰投手候選人。而能見篤史在四強賽面對波多黎各，被里歐斯（Alex Rios）敲出二分砲，是日本敗陣的主因。

田中將大。（資料照，記者林正堃攝）