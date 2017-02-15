經典賽》央聯三振王對台灣隊投不好 教練有話要說...
2017/02/15 14:25
能見篤史。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕2013年世界棒球經典賽，日本隊先發投手能見篤史表現欠佳，面對台灣隊投不滿三局就退場。時任日本隊投手教練的東尾修表示，能見篤史是在比賽前兩天才得知要先發。
《Sponichi Annex》報導，東尾修表示，當年視為王牌投手的前田健太調整不及，總教練山本浩二與廣島總教練野村謙二郎有信賴關係，因此仍徵召前田健太。
東尾修說，首輪比賽日本對上巴西時，當年在樂天的田中將大投不好拿手的滑球，只投兩局就退場；而次輪面對台灣隊，能見篤史在先發前的2天才得知要先發。東尾修指出，希望這次日本隊投手群能對預料外的事情做好心理準備。
能見篤史在2012年拿下央聯三振王，不過隔年面對台灣隊，先發2.2局，被敲3支安打，送出2次保送與2次三振，失掉1分；後援的田中將大面對台灣隊時被彭政閔、林智勝、周思齊連敲三安，差點成為敗戰投手候選人。而能見篤史在四強賽面對波多黎各，被里歐斯（Alex Rios）敲出二分砲，是日本敗陣的主因。
田中將大。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 經典賽》力拚紅人先發輪值 費德曼婉拒以色列徵召
- 經典賽》蔣智賢滿貫砲 我赴澳全勝而歸
- 經典賽》赴澳3場熱身賽全勝 郭總：對成果感到滿意
- 經典賽》台灣隊赴澳移訓最後一戰 先發打線出爐
- 經典賽》台灣隊震撼彈！陳威成退團、李安熙遞補
推薦新聞
-
奧運》巴西砸2350億辦奧運 場館半年變鬼城2017/02/15 15:59
-
經典賽》赴沖繩移地訓練 南韓來勢洶洶2017/02/15 14:41
-
NBA》尚書大人真機靈 泰瑞讚可愛「根本馬刺喬丹」2017/02/15 14:33
-
NBA》暴龍軍心未定 巴特勒率公牛奪對戰11連勝 （影音）2017/02/15 14:29
-
MLB》膝傷複檢過關 小熊重砲有望兼差蹲捕2017/02/15 13:51