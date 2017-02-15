經典賽》荷蘭赴美移地訓練 近期將打5場熱身賽

圖為2013年的荷蘭代表隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年經典賽台灣隊同組勁敵荷蘭，一週前赴美國移地訓練，近期將打5場熱身賽，全力備戰經典賽。

2月8日（以下皆為台灣時間）荷蘭隊抵達美國亞利桑那州，在舊金山巨人春訓基地Scottsdale Stadium展開集訓，近期將打5場熱身賽，依序為17日對韓職KT巫師，18日對韓職NC恐龍，21日對美國大學球隊Gateway Community College，25、26日對手都是韓職LG雙子。

結束在美國近3週移地訓練，2月27日荷蘭隊將搭機前往南韓首爾，3月3、5日打兩場官辦熱身賽，對手為尚武隊或警察廳；3月6日經典賽A組第一輪賽事開打，7日荷蘭首戰南韓，8日對台灣隊，9日對以色列。

今年經典賽荷蘭隊總教練仍為Hensley Meulens，上一屆經典賽他率隊打進四強賽，隊史最佳戰績。

荷蘭隊熱身賽賽程（以下皆為台灣時間）：

2.17 vs. KT巫師

2.18 vs. NC恐龍

2.21 vs. Gateway Community College

2.25 vs. LG雙子

2.26 vs. LG雙子

3.3 vs. 尚武或警察廳

3.5 vs. 尚武或警察廳