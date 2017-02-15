美國波神登泳裝封面 網友：最棒情人節禮物（影音）

〔體育中心／綜合報導〕《運動畫刊》今官方公布泳裝特刊，再度由「美國波神」凱特阿普頓（Kate Upton）擔綱封面，由於公布時間是美國情人節，不少美網友直呼，「最棒的情人節禮物！」

凱特阿普頓在2011年首次拍攝泳裝特輯就一鳴驚人，還因此獲得年度新人獎，於是2012-13年連2年都擔任封面人物，成為運動畫刊的泳裝傳奇女神，粉絲們等了4年，終於又等到凱特阿普頓於今年三度登上封面，更擁有三種不同的版本。

三種版本的封面。（取自運動畫刊）

特刊編輯MJ Day表示，凱特阿普頓從運動畫刊出道，到現在成為世界級的巨星，引領模特兒產業的新方向，並對時尚有更不同的詮釋方式。

今年泳裝特刊的主題是不同年紀或體型的每個女人，都應該要被接受。凱特阿普頓表示，能成為這個議題的一部份非常有意義，「這是我職業生涯一直想說的事情，女人要多愛自己一點，不只要努力工作、吃得健康，也要享受生活，偶爾大吃一頓，不要過度強調所謂完美的體型。」

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）

凱特阿普頓再度登上運動畫刊泳裝特輯的封面。（取自運動畫刊）