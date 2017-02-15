NBA》詹皇這記超美技助攻 對手、球迷都看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕面對騎士傷兵潮，「大帝」詹姆斯（LeBron James）今天仍親征明尼蘇達狩獵灰狼，一肩扛起進攻發動機重任，頻頻為隊友送出美技好球。

其中一次進攻詹姆斯帶球過半場，找到在底線的新同學D.威廉斯（Derrick Williams），詹姆斯大秀不看人傳球，從對手威金斯（Andrew Wiggins）的跨下助攻隊友得分，精彩美技讓全場的灰狼迷鴉雀無聲。

最終騎士以116：108擊敗灰狼，詹姆斯化身主控砍25分、14助攻，D.威廉斯則斬獲13分。