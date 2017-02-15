經典賽》赴沖繩移地訓練 南韓來勢洶洶
2017/02/15 14:41
南韓來勢洶洶。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年經典賽台灣隊將與地主南韓分在同一組，目前南韓隊正在日本沖繩移地訓練，近期將和日職球隊進行熱身賽，希望經典賽能打出好成績。
2月12日（以下皆為台灣時間）南韓飛抵沖繩，原本安排3場熱身賽，包括19日對讀賣巨人，21日對韓職LG雙子二軍，22日對橫濱DeNA，不過21日的比賽因故取消，只打2場。
據韓媒報導，南韓總教練金寅植希望提升兩場熱身賽強度，盼對手派出洋投和一軍主力陣容應戰，巨人和橫濱球團也允諾，同時比賽不管勝負，一定會打完9局下。
今年經典賽南韓陣中有13名投手，這兩場對日職球隊熱身賽，除了吳昇桓還未與球隊會合，林昌勇、李帶溵和林廷宇因調整進度較慢，都還沒進牛棚練投，4投不會上場投球之外，其他9名投手都會登板投球，金寅植計畫讓中繼投手群連兩戰上場，測試牛棚連續出賽的能耐。
結束沖繩移地訓練，南韓隊將於2月23日返國，25、26日自辦熱身賽對古巴，28日對澳洲，3月2、4日打兩場官辦熱身賽，對手為尚武隊或警察廳；3月6日經典賽A組第一輪賽事開打，當天南韓首戰以色列，7日對荷蘭，9日對台灣隊。
南韓隊熱身賽賽程（以下皆為台灣時間）：
2.19 vs.讀賣巨人
2.22 vs.橫濱DeNA
2.25 vs.古巴
2.26 vs.古巴
2.28 vs.澳洲
3.2 vs.尚武或警察廳
3.4 vs.尚武或警察廳
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