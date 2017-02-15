奧運》巴西砸2350億辦奧運 場館半年變鬼城

〔體育中心／綜合報導〕還記得里約奧運嗎？去年巴西舉辦總經費高達2350億台幣的奧運，建造8座全新場館，但如今事隔半年，多數場館遭巴西政府荒廢，有些甚至疏於保養，整個運動村宛如鬼城。

做為奧運開閉幕典禮的馬拉卡納體育場更是因電費未繳遭斷電，游泳比賽的練習池中的水已變成橘色無人處理，體育場內的草皮枯萎成咖啡色，觀眾席上許多座位也離奇的消失。

巴西政府在爭辦奧運時殷切期盼能帶動國內經濟發展，並壯大體育實力，如今半年過去結果似乎與預期有相當程度的落差。

游泳館的游泳池也未在使用，水池中還留有一些水。（路透社）

奧運高爾夫場原為野生動物保護區，如今空無一物，只留下許多沙坑與光禿禿的山頭。（路透社）

奧運選手村如今已成鬼城。（路透社）

游泳館也遭政府遺棄。（路透社）

游泳賽的練習池已成橘色，無人保養。（路透社）

舉辦籃球賽的設備還堆放在場館外。（路透社）

馬拉卡納體育場已遭巴西政府荒廢。（路透社）

主場館馬拉卡納體育場的草皮枯萎成咖啡色。（美聯社）

場館內的座椅全被拆除。（美聯社）

球場內的球員休息區座椅不到半年已損壞。（美聯社）

里約奧運主場館的座椅被拆除隨意堆放。（美聯社）

里約奧運僅剩沙灘排球場偶爾會使用。（路透社）