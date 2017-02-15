中職》富邦明出戰江蘇 增菘瑋驗收春訓成果
2017/02/15 15:23
增菘瑋持續練投。（記者黃志源攝）
〔記者吳清正／高雄報導〕富邦悍將明天將進行春訓以來的第1場對外比賽，在春訓基地燕巢球場出戰江蘇隊，加盟富邦剛好滿1個月的增菘瑋預定登板投1局，驗收春訓的成果。
增菘瑋今天進行登板前的最後調整，他表示，主要是滑球、曲球等變化球的細節修正，讓進壘角度更可以更理想，至於球速和直球系的變化球一直都保持不錯的狀況。
增菘瑋1月12日在台灣成棒經典賽先發五局拿下勝投，幫助台東綺麗珊瑚贏得隊史第1個全國錦標賽冠軍，隨後在1月16日向富邦報到，明天正好是「滿月」，增菘緯表示，富邦教練團大多曾是興農牛球員，在他就讀台灣體大時就認識，球員之中和「火哥」張建銘最熟，本來以為和年輕球員會有代溝，但相處也很融洽，這1個月過得很自在，明天也要以愉快的心情上場，把春訓的成果表現出來。
增菘瑋持續練投。（記者黃志源攝）
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