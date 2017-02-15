日職》「巨人」廖任磊投球 隊友直呼好恐怖
2017/02/15 16:03
廖任磊。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕去年獲得巨人隊第7指名的廖任磊，昨在春訓期間進行野手打擊練習時擔任投手，練投33球，雖然控球不佳，卻讓對戰的育成選手青山誠直呼好恐怖。
《體育報知》報導，廖任磊練投33球，有23球是壞球，只被打出1支安打，可見控球仍待改善。不過，擔任打者的青山誠表示，他很害怕，因為投球的出手點被身體隱藏起來，因此看不到放球點，球就跑過來了；另名巨人選手橋本到稱讚廖任磊的球質佳，如果投球姿勢能穩定的話，控球會更好。
廖任磊則表示，現階段仍在調整，一步一步來，讓自身的穩定性能更好。廖任磊身高擁有201公分、體重125公斤，曾在自主訓練投球時，讓牛棚捕手直呼沒接過球質這麼重的球。
相關新聞
- 日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
- 日職》留宮崎調整 陽岱鋼今向巨人三軍報到
- 經典賽》牧田和久試比賽用球 曲球慢了10公里...
- 日職》巨人砸大錢簽三名自由球員 僅一人健康
- 日職》拚「打者大谷」打開幕戰 右腳傷勢不開刀
推薦新聞
-
日職》「巨人」廖任磊投球 隊友直呼好恐怖2017/02/15 16:03
-
奧運》巴西砸2350億辦奧運 場館半年變鬼城2017/02/15 15:59
-
經典賽》赴沖繩移地訓練 南韓來勢洶洶2017/02/15 14:41
-
經典賽》荷蘭赴美移地訓練 近期將打5場熱身賽2017/02/15 14:41
-
NBA》尚書大人真機靈 泰瑞讚可愛「根本馬刺喬丹」2017/02/15 14:33