日職》「巨人」廖任磊投球 隊友直呼好恐怖

廖任磊。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕去年獲得巨人隊第7指名的廖任磊，昨在春訓期間進行野手打擊練習時擔任投手，練投33球，雖然控球不佳，卻讓對戰的育成選手青山誠直呼好恐怖。

《體育報知》報導，廖任磊練投33球，有23球是壞球，只被打出1支安打，可見控球仍待改善。不過，擔任打者的青山誠表示，他很害怕，因為投球的出手點被身體隱藏起來，因此看不到放球點，球就跑過來了；另名巨人選手橋本到稱讚廖任磊的球質佳，如果投球姿勢能穩定的話，控球會更好。

廖任磊則表示，現階段仍在調整，一步一步來，讓自身的穩定性能更好。廖任磊身高擁有201公分、體重125公斤，曾在自主訓練投球時，讓牛棚捕手直呼沒接過球質這麼重的球。