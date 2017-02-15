甜蜜路跑打狗場4月展開 力邀民眾一同放閃做公益

甜蜜路跑結合高雄在地文化，與在地品牌一同推廣。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕近期民眾健康意識抬頭，路跑、運動風氣盛行，高雄體育署特別在西洋情人節（14日）舉辦《甜蜜路跑：打狗場》暖身試跑會，邀請多對夫妻檔、情侶檔一同在星光水岸公園浪漫試跑。

跑步可以帶來活力，甜點可以增進濃情密意，昨日舉辦的試跑會也邀來多對組合一同「開心嘗甜點、快樂跑步趣」，參賽組合包括：珊瑚婚（35年）、珍珠婚（30年）、銀婚（25年）、瓷婚（20年）、水晶婚（15年）、象牙婚（14年）等跑齡多年的濃情夫妻檔，在85大樓活力開跑，跑步之於也呼應情人節的氣氛，讓許多民眾「甜」在心裡。

《Sweets Run甜蜜路跑》打狗場將在4月2日早上5點至10點30於高雄星光水岸公園舉辦，本次路跑也強調「吃、跑接力」，報名參加路跑的選手每跑一段距離即可獲得甜點獎勵，不但有Sweet鼓勵，也帶來元氣活力。該路跑與高雄在地品牌BANANA MOKEY一同合作推出跑衣，並與打狗酒業合作提供跑者完跑飲品（打狗精釀啤酒、悟空氮氣飲料），完賽後更有一張ipass一卡通完賽獎牌及與彪琥協業合作的動腳、動手又動口的「甜蜜訓練班」。

甜蜜路跑希望讓活動融入公益、愛心、關懷、陪伴等4個元素，並喊出「SO Sweet,Let's Run」的口號，希望透過雙腳完成具體關懷，包含邀請招待弱勢朋友或弱勢單親家庭、親子免費同歡、一齊跑步，還有採購庇護工廠、喜憨兒烘焙坊等單位甜點，作為跑友補給品或完跑禮。

此外，活動當天剩餘甜點，由創世基金會轉贈街友，且每報名1人，Sweets Run 甜蜜路跑即捐贈10元給財團法人高雄市私立小天使家園

關於《Sweets Run甜蜜路跑》打狗場

■日期： 4月2日（日） 05:00 – 10：30

■地點：高雄星光水岸公園（成功路，新光碼頭旁）

期待2017 《Sweets Run甜蜜路跑》精彩賽事有您共同參與！

報名網址：https://goo.gl/dASBLM

活動官網：http://www.sweetsrun.com.tw

FB粉絲團：https://www.facebook.com/sweetsrun

2015甜蜜路跑回顧影片https://www.youtube.com/watch?v=ZCnx7552HLg

路跑當天每跑一段距離，即可擁有甜點獎勵。（主辦單位提供）

現場力邀多對夫妻一同放閃。（主辦單位提供）

甜蜜路跑打狗場首次在高雄舉辦。（主辦單位提供）