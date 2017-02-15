NBA》湖人改革靈藥？魔術強森：我需要老大！
2017/02/15 17:29
魔術強森。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日前接下湖人顧問職的傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）新官上任三把火，除喊話盼能擁有球隊決策權，更喊出湖人重返勁旅行列需要5年時間等，今受訪時又提到「老大」布萊恩（Kobe Bryant）是湖人改革的重要助力。
魔術強森受湖人老闆珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）之邀擔任顧問職，將協助其運作球隊，近日多次發表對於湖人的未來展望，除希望能掌握球隊決策權外，也認為湖人仍需5年時間才能才能起飛。
今魔術強森受訪時再度提及相關問題，直言「如果我擁有決策權，我第一件事就是邀請布萊恩加入團隊。」並說「因為他知道怎麼贏球，也相當了解湖人現有的球員。」
將老大視為改革靈藥的魔術強森更強調「我一定會跟布萊恩聯絡，問他需要什麼的職位，如果他只有一天的時間，我也希望能邀請他加入。」他也表示將與湖人總管普洽克（Mitch Kupchak）等人會面，討論交易大限前的具體作為。
布萊恩。（資料照，美聯社）
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