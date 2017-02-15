NBA》主力巴特勒強勢回歸 公牛終結3連敗

巴特勒傷癒回歸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公牛迎戰暴龍，主力巴特勒（Jimmy Butler）甫傷癒回歸，與麥德莫（Doug McDermott）兩人聯手率公牛以105：94獲勝，也讓暴龍苦吞3連敗。巴特勒在此役的投籃命中只有10投2中，不過他單靠罰球仍有15分進帳，最終也貢獻了19分、2籃板、12助攻的「雙十」成績。

賽後巴特勒接受採訪時表示，有許多方法可以贏得比賽，「我不是最好的得分手，可能也不是最好的傳球者，但是當這些都在我身上湊在一起的時候，這就是我的風格，」巴特勒也提到，他認為隊友在場上都非常的信任自己，「球隊讓我用不同的方式去贏得比賽，他們認為我不需要用10投10中來贏得勝利。而當我在場上只有10投2中的命中率，能贏得勝利的方式就是站上罰球線。」

「大家都用不同的方式在獲得分數，不管是靠著防守、籃板、傳接球或製造犯規，站上罰球線就是贏得比賽的另外一種方式。」巴特勒說。

公牛下一場比賽將於17日早上9點對戰東區第2的塞爾提克，兩隊會有什麼火花令人期待。